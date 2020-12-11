"Это было трудное решение. У меня же было предложение от Бенфики. Повлияли то, что в Шахтере проводят серьезную работу с бразильцами. Клуб всегда борется за титулы, попадает в Лигу чемпионов, помогает расти молодым футболистам.

Матвиенко стал лучшим игроком Шахтера в групповом этапе Лиги Чемпионов, самый худший – Дентиньо

Первые 6 месяцев были настолько сложными, что меня отдали в аренду в Виторию Гимараеш. Но это было нужно для адаптации.

Когда я приехал в Шахтер, то связался с Бернардом, с которым у меня один агент. Затем Марлос, который тоже когда-то выступал за Куритиба, а теперь кумир здесь, помог мне выбрать квартиру, познакомил со всеми остальными. Это помогло мне преодолеть все трудности.

Хуже всего в Украине – холод. А лучше всего то, что у нас есть два длительных отпуска летом и зимой", – сказал Додо в интервью изданию Tuttomercatoweb.

Напомним, 22-летний защитник перешел в стан "горняков" зимой 2018 года из бразильского клуба Куритиба за 2 млн евро. В текущем сезоне провел за команду Каштру 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

Інтер – Шахтар: Асиметричний шедевр Каштру і три складові успіху в Мілані – як "гірники" відмовилися від квитка в 1/8 ЛЧ