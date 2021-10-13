Поєдинок прийдешнього 11-го туру вітчизняної Прем'єр-ліги між петровським Інгульцем і львівським Рухом не відбудеться у заплановану дату.

Дирекція УПЛ перенесла матч, повідомляє офіційний сайт організації.

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Таке рішення зумовив спалах коронавірусу в лавах "жовто-чорних". За результатами проведення тестів методом полімеразної ланцюгової реакції у низки гравців Руха виявили позитивні результати. Зокрема, захворіли всі заявлені львів'янами воротарі. Також Прем'єр-ліга перенесла матч юнацьких команд.

Нагадаємо, що матч Інгулець – Рух був запланований на 17 жовтня. Перед 11-м туром львів'яни посідають 10-те місце (11 очок), а петровці йдуть 12-ми, маючи в активі 8 пунктів.

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