Інгулець мінімально здолав Рух в перенесеному поєдинку 10-го туру УПЛ. Дивіться відео гола та огляд матчу Інгулець – Рух на "Футбол 24".

Інгулець заробив суперечливий пенальті на 15 хвилині, коли Кучеренко спробував прострілити з лівого краю штрафного, і м'яч влучив у руку захиснику. Ковальов впевнено реалізував 11-метровий.

Інгулець переміг Рух у скандальному матчі без VAR – Кривушкін призначив суперечливий пенальті й вилучив Соломона

Рух провів подвійну вимушену заміну, а до перерви саме Інгулець був ближчий до другого забитого м'яча. У другому таймі пробував забити Климчук, але Інгулець був більш активним. Соломон-Отабор отримав другу жовту вже наприкінці гри, тож Рух майже не мав шансів відігратись.