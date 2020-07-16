Ингулец – Прикарпатье: УАФ оценила действия арбитра, которого могут отстранить от работы на матчах профессионалов

Скандал вокруг матча 24-го тура Первой лиги, в котором Ингулец обыграл Прикарпатье, набирает обороты.

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола (КА УАФ) дал оценку работе рефери Ивана Бондаря. В частности, было обнаружено два технически дисциплинарных эпизода, в которых арбитром были приняты нелогичные решения, не имеющие отношения к Правилам игры, сообщает официальный сайт УАФ.

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53 минута – случайный контакт между защитником Ингульца и нападающим Прикарпатья, который падает на газон из-за обычной естественной динамики движения. Толкование арбитра является несколько преувеличенным и, прежде всего, нелогичным, и это привело к несправедливому удалению нападающего Прикарпатья.

Кроме того, упомянутое событие привело к справедливому, но недисциплинированного проявления злости тренера, которого арбитр был вынужден удалить. Все это было вызвано неправильным решением, которое трудно объяснить с технической точки зрения (с точки зрения Правил игры).

90+3 минута – нападающий Ингульца совершает явную, демонстративную и театральную симуляцию. Решение арбитра назначить 11-метровый удар в то время, когда не произошло ни одного нарушения, является таким, что невозможно ни объяснить, ни каким-то образом обосновать положениями Правил игры.

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"КА УАФ выражает удивление низким техническим уровнем арбитража и сообщает, что на следующем заседании КА УАФ будет предложено исключить И. Бондаря из списков арбитров, которые проводят матчи среди профессиональных команд. Несмотря на странность принятых арбитром решений, КА УАФ вынужден передать данное дело в Комитет по этике и честной игры УАФ и Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ для проверки на естественность действий арбитра на поле, которые, возможно, были вызваны его посредственностью, или, возможно, другими внешними факторами, которые обусловили такой арбитраж", – говорится в заявлении Комитета арбитров УАФ.