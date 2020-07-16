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Агробизнес – Минай: появилось фото арбитра, которого избили после матча Первой лиги

17:13 - Читати українською
Агробизнес – Минай: появилось фото арбитра, которого избили после матча Первой лиги
Юрий Иванов / фото из открытых источников

После поединка 24-го тура Первой лиги, в котором Минай на выезде обыграл Агробизнес, избили арбитра матча Юрия Иванова.

 

Фото лица пострадавшего в своем Инстаграме опубликовал генеральный директор ТК Футбол Александр Денисов.

Арбитра матча Агробизнес – Минай избили на стадионе

"Это лицо Юрия Иванова – арбитра матча Первой лиги Агробизнес – Минай.Он был избит сразу после игры. Били в основном по корпусу, но досталось и по лицу. Матч завершился победой Миная – 2:0. Судья в течение игры показал 8 желтых хозяевам встречи и 3 игрокам гостей. В середине первого тайма Иванов не поставил пенальти в ворота Миная. Эпизод был действительно спорным.

Что будет теперь? Кто будет наказан, как наказан? Будем внимательно наблюдать и освещать рассмотрение этого не только резонансного, но уже и уголовного дела", – написал Денисов.

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