Інгулець – Минай – 1:1 – відео голів та огляд матчу
22:24 - Читать на русском
Інгулець та Минай розійшлись миром у матчі 5-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Інгулець – Минай.
Василь Пиняшко 57’
57’ Василь Пиняшко
Минай вже у дебюті поєдинку повів у рахунку завдяки реалізованому пенальті Нурієва. Втім, ще у першій половині Інгулець відігрався в аналогічний спосіб: Січінаву збили у штрафному, після чого Ніка реалізував пенальті. По перерві Минай залишився у меншості через вилучення Пиняшка, однак команди більше не забивали.
Минай у меншості вистояв нічию з Інгульцем – невиразну гру врятували пенальті
Таким чином, в обох команд по 4 очки, хоча закарпатці мають гру в запасі. Жоден з новачків УПЛ не може піднятися у верхню частину турнірної таблиці.
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