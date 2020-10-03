Минай вже у дебюті поєдинку повів у рахунку завдяки реалізованому пенальті Нурієва. Втім, ще у першій половині Інгулець відігрався в аналогічний спосіб: Січінаву збили у штрафному, після чого Ніка реалізував пенальті. По перерві Минай залишився у меншості через вилучення Пиняшка, однак команди більше не забивали.

Минай у меншості вистояв нічию з Інгульцем – невиразну гру врятували пенальті

Таким чином, в обох команд по 4 очки, хоча закарпатці мають гру в запасі. Жоден з новачків УПЛ не може піднятися у верхню частину турнірної таблиці.