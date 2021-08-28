Інгулець – Маріуполь – 3:0 – відео голів та огляд матчу
16:45 - Читать на русском
Інгулець розгромив Маріуполь в матчі 6 туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд поєдинку.
Господарі вийшли вперед на 22-ій хвилині. Кудрик впорався з першим ударом, але Шарай вдало зіграв на добиванні. Перед перервою Мишньов втратив хорошу нагоду відігратися, влучивши у стійку.
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Другий тайм перетворився на погром підопічних Остапа Маркевича. Шарай ударом головою оформив дубль, а нігерійський новачок Інгульця Стефен Гопе поставив крапку – 3:0.
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