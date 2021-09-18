Колос на виїзді впевнено здолав Інгулець у рамках 8-го туру УПЛ. Читайте звіт про зустріч Інгулець – Колос на "Футбол 24".

Колос вже на 5-й хвилині заробив право на пробиття пенальті, проте Петров легко пробив у кут воріт – Гальчук впорався з ударом з позначки. А всередині першого тайму Чорноморець вивів Колос вперед, пробивши у дальній кут воріт після розіграшу штрафного. Наприкінці матчу ковалівці поставили крапку в зустрічі – Чурко ударом на техніку пробив точно у кут воріт.

Колос на виїзді здолав Інгулець, перервавши тривалу безвиграшну серію

Перемога дозволила Колосу перервати чотириматчеву безвиграшну серію – ковалівці набрали 8 очок і піднялись на десяту сходинку турнірної таблиці УПЛ. Інгулець з 7 пунктами став одинадцятим.