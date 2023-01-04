Пеле красиво провели в последний путь и похоронили на самом высоком кладбище мира
Легендарного бразильца Пеле похоронили. Церемония прощания длилась несколько дней.
Проститься с Королем футбола на стадион Сантоса за 2 дня пришли около 230 тысяч человек. После гроб окутали бразильским флагом и пронесли мимо дома его 100-летней матери Селесты, сообщает AP.
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Сегодня же Пеле похоронили вблизи родной арены на вертикальном кладбище Экуменика, которое входит в Книгу рекорднов Гиннеса как самое высокое в мире. Это 32-этажное здание, в котором уже около 16 тысяч захоронений.
Во время прощания звучали гимн Сантоса, католические песни и композиции, которые любил футболист. Доступ к этой части церемонии имело только ближайшее окружение Пеле и аккредитованные журналисты.
Напомним, трехкратный чемпион мира умер 29 декабря в 82 года после продолжительной борьбы с раком и сопутствующими болезнями.
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