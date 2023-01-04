Проститься с Королем футбола на стадион Сантоса за 2 дня пришли около 230 тысяч человек. После гроб окутали бразильским флагом и пронесли мимо дома его 100-летней матери Селесты, сообщает AP .

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Сегодня же Пеле похоронили вблизи родной арены на вертикальном кладбище Экуменика, которое входит в Книгу рекорднов Гиннеса как самое высокое в мире. Это 32-этажное здание, в котором уже около 16 тысяч захоронений.

Во время прощания звучали гимн Сантоса, католические песни и композиции, которые любил футболист. Доступ к этой части церемонии имело только ближайшее окружение Пеле и аккредитованные журналисты.

Напомним, трехкратный чемпион мира умер 29 декабря в 82 года после продолжительной борьбы с раком и сопутствующими болезнями.

Drone footage shows farewell ceremony for Brazilian football great Pele



Pele was buried on Tuesday following a parade through the streets of coastal city of Santos, where thousand of fans attended https://t.co/dlwELspcHB pic.twitter.com/BMXAhAQyqe — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) January 4, 2023

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