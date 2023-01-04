Пеле поховали у рідному Сантосі після тривалої церемонії прощання. На неї завітав і скандальний очільник Міжнародної федерації футболу. Об'єктиви камер засікли, як Інфантіно фотографувався з ексодноклубникаме Пеле поблизу відкритої труни.

Пеле красиво провели в останню путь та поховали на найвищому кладовищі світу

Такі дії швидко засудила спортивна спільнота, тож Джанні довелось виправдовуватись. Зробив він це у своїх соціальних мережах.

"Я стривожений після того, як мені повідомили, що деякі люди критикують мене за селфі та фото на церемонії. Хотів би пояснити, що для мене було честю те, що товариші по команді і члени сім'ї великого Пеле попросили мене про фото. Колишні партнери Пеле просили зробити спільне селфі, але не знали, як це зробити. Тому я взяв телефон одного з них і сфотографував нас усіх для нього.

Якщо допомога товаришеві по команді Пеле викликає критику, я з радістю прийму її й продовжуватиму допомагати тим, хто зробив свій внесок у написання легендарних сторінок футболу. Я поважаю і захоплююся Пеле. Ніколи б не зробив нічого, що було б проявом неповаги", – цинічно написав Інфантіно.

"Навіть якщо голу не було, я його зараховую": Пеле, яким ви його ніколи не бачили