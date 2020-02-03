Инфантино предложил проводить КАН реже из-за оригинальной причины

Президент ФИФА Джанни Инфантино предложил проводить Кубок африканских наций раз в четыре года вместо одного раза в два года.

"Мы много лет говорим о развитии африканского футбола. Пеле однажды сказал, что африканская команда выиграет чемпионат мира по футболу, но этого не произошло. Похоже, мы достигли прогресса. Сегодняшний день станет тем днем, когда мы перевернем эту страницу.

Кубок африканских наций вернется к привычному периоду проведения

Кубок африканских наций приносит в двадцать раз меньше доходов, чем чемпионат Европы. Разве проведения Кубка Африки раз в два года так хорошо в плане коммерции? Разве это развивает инфраструктуру? Подумайте о том, чтобы проводить его раз в четыре года", – приводит слова Инфантино The New York Times на семинаре о развитии африканского футбола.

Напомним, КАН-2021 пройдет в Камеруне с 9 января по 6 февраля. Турнир примут 6 стадионов в пяти городах страны.

Матвієнко в Арсеналі: чому трансфер, який не відбувся, – це мінус для усіх сторін