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Кубок африканских наций вернется к привычному периоду проведения

15 января 20:09 102 Читати українською
Кубок африканских наций вернется к привычному периоду проведения
Сборная Алжира – триумфатор КАН-2019

Африканская конфедерация футбола определилась со сроками проведения Кубка африканских наций в 2021 году.

Главный турнир сборных "черного континента" пройдет зимой 2021 года, сообщает B/R Football.

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Эксперимент с проведением КАН летом, очевидно, провалился. Летом 2019-го турнир принимал Египет, а победителем Кубка стала сборная Алжира. В финале Марез, Слимани и Ко одолели национальную команду Сенегала (1:0).

КАН-2021 пройдет в Камеруне с 9 января по 6 февраля. Турнир примут 6 стадионов в пяти городах страны.

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