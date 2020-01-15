Кубок африканских наций вернется к привычному периоду проведения

Африканская конфедерация футбола определилась со сроками проведения Кубка африканских наций в 2021 году.
Главный турнир сборных "черного континента" пройдет зимой 2021 года, сообщает B/R Football.
Мане – лучший игрок Африки-2019: CAF объявила победителей в различных номинациях
Эксперимент с проведением КАН летом, очевидно, провалился. Летом 2019-го турнир принимал Египет, а победителем Кубка стала сборная Алжира. В финале Марез, Слимани и Ко одолели национальную команду Сенегала (1:0).
КАН-2021 пройдет в Камеруне с 9 января по 6 февраля. Турнир примут 6 стадионов в пяти городах страны.
Чемпион продолжил тренд Франции и Бразилии, Салах не спас хозяев от позора – главное о КАН-2019