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Інфантіно запропонував проводити КАН рідше через оригінальну причину

20:06 23 Читать на русском
Інфантіно запропонував проводити КАН рідше через оригінальну причину
Джанні Інфантіно / Reuters

Президент ФІФА Джанні Інфантіно запропонував проводити Кубок африканських націй раз на чотири роки замість одного разу за два роки.

"Ми багато років говоримо про розвиток африканського футболу. Пеле одного разу сказав, що африканська команда виграє чемпіонат світу з футболу, але цього не сталося. Схоже, ми не досягли прогресу. Сьогоднішній день стане тим днем, коли ми перегорнемо цю сторінку.

Кубок африканських націй повернеться до звичного періоду проведення

Кубок африканських націй приносить в двадцять разів менше доходів, ніж чемпіонат Європи. Хіба проведення Кубка Африки раз в два роки так добре в плані комерції? Хіба це розвиває інфраструктуру? Подумайте про те, щоб проводити його раз на чотири роки", – наводить слова Інфантіно New York Times на семінарі про розвиток африканського футболу.

Нагадаємо, КАН-2021 пройде в Камеруні з 9 січня до 6 лютого. Турнір приймуть 6 стадіонів у п'яти містах країни.

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Теги
Кубок африканських націй Світ ФІФА Джанні Інфантіно
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