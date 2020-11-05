Швейцарская компания Sport 7 подала жалобу в комитет по этике Международного олимпийского комитета (МОК) с просьбой исключить из своих рядов президента ФИФА Джанни Инфантино.

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Филипп Ренц, адвокат компании, которая консультирует спортсменов в течение их карьеры (преимущественно футболистов и хоккеистов), заявил, что Инфантино закрывает глаза на коррупцию в мире футбола – потери от этого составляют более миллиарда долларов.

"Поддерживая организованную преступность, которая свирепствует в сфере трансферов игроков, и заставляя прямо или косвенно определенные органы ФИФА замалчивать эти злоупотребления, Инфантино виноват во многократных нарушениях Олимпийской хартии, основных универсальных принципов надлежащего управления олимпийским и спортивным движением, а также этического кодекса МОК. Совершенно очевидно , что управление ФИФА полностью коррумпировано", – цитирует Ренца издание Le Monde.

Отмечается, что Sport 7, кроме комитета по этике МОК, также подал жалобу в федеральный суд Швейцарии – файл материала объемом более 1000 страниц, осуждающий незаконные действия ФИФА и ее президента.

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