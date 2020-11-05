Швейцарська компанія Sport 7 подала скаргу до комітету з етики Міжнародного олімпійського комітету (МОК) з проханням виключити зі своїх лав президента ФІФА Джанні Інфантіно.

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Філіп Ренц, адвокат компанії, яка консультує спортсменів протягом їхньої кар'єри (переважно футболістів та хокеїстів), заявив, що Інфантіно закриває очі на корупцію у світі футболу – втрати від цього складають понад мільярд доларів.

"Підтримуючи організовану злочинність, яка лютує у сфері трансферів гравців, і змушуючи прямо або побічно певні органи ФІФА замовчувати ці зловживання, Інфантіно винен у багаторазових порушеннях Олімпійської хартії, основних універсальних принципів належного врядування олімпійським і спортивним рухом, а також етичного кодексу МОК. Цілком очевидно, що управління ФІФА повністю корумповане", – цитує Ренца видання Le Monde.

Зазначається, що Sport 7, окрім комітету з етики МОК, також подав скаргу до федерального суду Швейцарії – файл матеріалу обсягом понад 1000 сторінок, що засуджує незаконні дії ФІФА і її президента.

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