Функционер сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт организации.

Роналдиньо подхватил коронавирус

Ныне Инфантино находится на самоизоляции. У президента ФИФА симптомы болезни средней тяжести. Его карантин продлится минимум 10 дней. Затем швейцарец должен сдать повторный тест на COVID-19.

К слову, Швейцария занимает 39-е место в мире по количеству больных коронавирусом. От тяжелой болезни там умерли свыше 2 тысяч инфицированных.

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