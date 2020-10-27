Инфантино заболел коронавирусом
18:34 - Читати українською
Президент ФИФА Джанни Инфантино подхватил печально известный COVID-19.
Функционер сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт организации.
Роналдиньо подхватил коронавирус
Ныне Инфантино находится на самоизоляции. У президента ФИФА симптомы болезни средней тяжести. Его карантин продлится минимум 10 дней. Затем швейцарец должен сдать повторный тест на COVID-19.
К слову, Швейцария занимает 39-е место в мире по количеству больных коронавирусом. От тяжелой болезни там умерли свыше 2 тысяч инфицированных.
Роналду мріє про битву з Мессі, великі надії Зінченка, Шахтар не залишив Реалу права на помилку – вершки 2 туру ЛЧ
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter