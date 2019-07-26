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Иньеста оценил уровень японского таланта Кубо – испанец объяснил, почему Барселона не боролась с Реалом за игрока

09:45 165 Читати українською
Иньеста оценил уровень японского таланта Кубо – испанец объяснил, почему Барселона не боролась с Реалом за игрока
Такефуса Кубо / Getty Images

Бывший хавбек "блаугранас" Андрес Иньеста поделился мнением о перспективах Такефусы Кубо.

"Я видел его в деле. Это очень талантливый футболист с огромным потенциалом.

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Будет ли жалеть Барселона, что не смогла его подписать? Посмотрим. Считаю, они не пытались его подписать, или что-то пошло не так", – приводит слова легендарного полузащитника Mundo Deportivo.

Напомним, Реал приобрел Кубо этим летом за 2 миллиона евро. Японский проспект воспитывался в системе Барселоны, однако каталонский гранд так и не подписал с хавбеком профессиональный контракт.

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Испания Барселона Барселона Андрес Иньеста Андрес Иньеста Реал Мадрид Реал Мадрид Такефуса Кубо Такефуса Кубо
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