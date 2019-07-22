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Кубо ''уничтожил'' трех ветеранов Реала эффектными финтами и забил гол – Азар сдался без боя

21:21 242 Читати українською
Кубо ''уничтожил'' трех ветеранов Реала эффектными финтами и забил гол – Азар сдался без боя
Такефуса Кубо / Фото ФК Реал

Новоиспеченный полузащитник Реала Такефуса Кубо поражает своим талантом на тренировках.

Реал продолжает активно готовиться к новому сезону. На одном из занятий блестяще себя проявил новичок "галактикос" Такефуса Кубо.

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Во время тренировочного матча 6 на 6 японец протянул мяч через половину соперника и мощно пробил под перекладину. Изюминкой стал проход Кубо, во время которого он технически обвел Крооса, завалил на газон Начо и оставил в дураках Карвахаля с Азаром, которые ничего не могли поделать с японским талантом.

Напомним, 18-летний Такефуса подписал контракт с Реалом на 6 лет. Ближайший сезон от проведет в Кастилье.

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