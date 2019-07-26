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Іньєста оцінив рівень японського таланта Кубо – іспанець пояснив, чому Барселона не боролася з Реалом за гравця

09:45 884 Читать на русском
Іньєста оцінив рівень японського таланта Кубо – іспанець пояснив, чому Барселона не боролася з Реалом за гравця
Такефуса Кубо / Getty Images

Колишній хавбек "блаугранас" Андрес Іньєста поділився думкою щодо перспектив Такефуси Кубо.

"Я бачив його в справі. Це дуже талановитий футболіст з величезним потенціалом.

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Чи буде шкодувати Барселона, що не змогла його підписати? Побачимо. Вважаю, вони не намагалися його підписати, або щось пішло не так", – наводить слова легендарного півзахисника Mundo Deportivo.

Нагадаємо, Реал придбав Кубо цього літа за 2 мільйони євро. Японський проспект виховувався в системі Барселони, однак каталонський гранд так і не підписав з хавбеком професіональний контракт.

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Будучность – Зоря – 1:3 – відео голів та огляд матчу
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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Барселона Барселона Андрес Іньєста Андрес Іньєста Такефуса Кубо Такефуса Кубо
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