Іньєста оцінив рівень японського таланта Кубо – іспанець пояснив, чому Барселона не боролася з Реалом за гравця

Колишній хавбек "блаугранас" Андрес Іньєста поділився думкою щодо перспектив Такефуси Кубо.

"Я бачив його в справі. Це дуже талановитий футболіст з величезним потенціалом.

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Чи буде шкодувати Барселона, що не змогла його підписати? Побачимо. Вважаю, вони не намагалися його підписати, або щось пішло не так", – наводить слова легендарного півзахисника Mundo Deportivo.

Нагадаємо, Реал придбав Кубо цього літа за 2 мільйони євро. Японський проспект виховувався в системі Барселони, однак каталонський гранд так і не підписав з хавбеком професіональний контракт.

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