Иньеста оценил перспективы Дембеле в Барселоне

Легенда Барселоны, а ныне хавбек японского Виссел Кобе Андрес Иньеста возлагает большие надежды на форварда "блаугранас" Усмана Дембеле.

"Дембеле – особый игрок, который способен решить исход матча самостоятельно. Усман разумно ведет себя на поле, быстро и решительно.

Иньеста назвал топ-4 фаворитов Лиги чемпионов – Реал и Ювентус вне списка

Дембеле помогает Барселоне своей гениальностью. Усман также довольно регулярно забивал в этом сезоне. Жаль, что травма немного затормозила его в последнее время.

В ближайшие годы он может стать очень, очень важным игроком для Барселоны", – цитирует Иньесту издание Goal.

В текущем сезоне Примеры 21-летний Дембеле провел 22 матча, в которых отметился 8-ю голами и 4-мя ассистами.

Ель Класіко майбутнього: Лунін, де Йонг, Дембеле, Вінісіус й інші молоді зірки Реала та Барселони