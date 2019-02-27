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Иньеста оценил перспективы Дембеле в Барселоне

19:04 34 Читати українською
Иньеста оценил перспективы Дембеле в Барселоне
Усман Дембеле и Андрес Иньеста / Фото ФК Барселона

Легенда Барселоны, а ныне хавбек японского Виссел Кобе Андрес Иньеста возлагает большие надежды на форварда "блаугранас" Усмана Дембеле.

"Дембеле – особый игрок, который способен решить исход матча самостоятельно. Усман разумно ведет себя на поле, быстро и решительно.

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Дембеле помогает Барселоне своей гениальностью. Усман также довольно регулярно забивал в этом сезоне. Жаль, что травма немного затормозила его в последнее время.

В ближайшие годы он может стать очень, очень важным игроком для Барселоны", – цитирует Иньесту издание Goal.

В текущем сезоне Примеры 21-летний Дембеле провел 22 матча, в которых отметился 8-ю голами и 4-мя ассистами.

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Барселона Барселона Усман Дембеле Усман Дембеле Андрес Иньеста Андрес Иньеста Испания
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