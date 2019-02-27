toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
РЕАЛ МАДРИД - БАРСЕЛОНА ЧЕЛСІ - ТОТТЕНХЕМ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Іньєста оцінив перспективи Дембеле в Барселоні

18:59 356 Читать на русском
Іньєста оцінив перспективи Дембеле в Барселоні
Усман Дембеле та Андрес Іньєста / Фото ФК Барселона

Легенда Барселони, а нині хавбек японського Віссел Кобе Андрес Іньєста покладає великі надії на форварда "блаугранас" Усмана Дембеле.

"Дембеле – особливий гравець, який здатен вирішити результат матчу самостійно. Усман розумно поводиться на полі, швидко та рішуче.

Іньєста розповів про свої тренерські амбіції

Дембеле допомагає Барселоні своєю геніальністю. Усман також досить регулярно забивав в цьому сезоні. Шкода, що травма трохи загальмувала його останнім часом.

У найближчі роки він може стати дуже, дуже важливим гравцем для Барселони", – цитує Іньєсту видання Goal.

В поточному сезоні Прімери 21-річний Дембеле провів 22 матчі, в яких відзначився 8-ма голами та 4-ма асистами.

Ель Класіко майбутнього: Лунін, де Йонг, Дембеле, Вінісіус й інші молоді зірки Реала та Барселони

Теги
Іспанія Барселона Барселона Усман Дембеле Усман Дембеле Андрес Іньєста Андрес Іньєста
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
7
хв
Реал Мадрид
22:00
Барселона
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук