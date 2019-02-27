Іньєста оцінив перспективи Дембеле в Барселоні

Легенда Барселони, а нині хавбек японського Віссел Кобе Андрес Іньєста покладає великі надії на форварда "блаугранас" Усмана Дембеле.

"Дембеле – особливий гравець, який здатен вирішити результат матчу самостійно. Усман розумно поводиться на полі, швидко та рішуче.

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Дембеле допомагає Барселоні своєю геніальністю. Усман також досить регулярно забивав в цьому сезоні. Шкода, що травма трохи загальмувала його останнім часом.

У найближчі роки він може стати дуже, дуже важливим гравцем для Барселони", – цитує Іньєсту видання Goal.

В поточному сезоні Прімери 21-річний Дембеле провів 22 матчі, в яких відзначився 8-ма голами та 4-ма асистами.

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