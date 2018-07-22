Иньеста и Торрес дебютировали в чемпионате Японии с поражений

Виссел Кобе Андреса Иньесты и Саган Тосу Фернандо Торреса потерпели поражения в дебютных матчах испанцев в J-лиге.

Андрес Иньеста и Фернандо Торрес дебютировали в японской J-лиге.

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Экс-хавбек Барселоны вышел на замену на 59-й минуте матча против Сенана, когда Виссел Кобе уже горел 0:2. В присутствии испанца на поле гости забили еще 1 мяч и в итоге добились разгромной победы со счетом 3:0.

Фернандо Торрес также появился только во втором тайме. Но испанец, как и его партнеры по Саган Тосу, не смог поразить ворота Вегальты Сендае и, пропустив на последних минутах, команда потерпела минимальное поражение 0:1.

Япония. J-лига, 17 тур

Виссел Кобе – Сенан – 0:3

Голы: Сака, 10, Саито, 48, Кикучи, 67

Саган Тосу – Вегальта Сендаи – 0:1

Гол: Нишимура, 87