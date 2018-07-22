Іньєста та Торрес дебютували у чемпіонаті Японії з поразок

Віссел Кобе Андреса Іньєсти та Саган Тосу Фернандо Торреса зазнали поразок у дебютних матчах іспанців у J-лізі.

Андрес Іньєста та Фернандо Торрес дебютували у японській J-лізі.

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Екс-хавбек Барселони вийшов на заміну на 59-й хвилині матчу проти Сьонану, коли Віссел Кобе вже горів 0:2. За присутності іспанця на полі гості забили ще 1 м'яч і у підсумку здобули розгромну перемогу з рахунком 3:0.

Фернандо Торрес також з'явився лише в другому таймі. Але іспанець, як і його партнери по Саган Тосу, не зміг вразити ворота Вегальти Сендаї та, пропустивши на останніх хвилинах, команда зазнала мінімальної поразки 0:1.

Японія. J-ліга, 17 тур

Віссел Кобе – Сьонан – 0:3

Голи: Сака, 10, Саїто, 48, Кікучі, 67

Саган Тосу – Вегальта Сендаї – 0:1

Гол: Нішімура, 87