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Іньєста: Барселона повинна була виграти більше трофеїв Ліги чемпіонів

00:11 198 Читать на русском
Іньєста: Барселона повинна була виграти більше трофеїв Ліги чемпіонів
Андрес Іньєста / soccernews

Колишній капітан Барселони Андрес Іньєста висловив жаль з приводу того, що не виграв більше трофеїв Ліги чемпіонів у складі каталонців.

"Я хотів би виграти більше кубків Ліги чемпіонів, ми могли б виграти більше. Думаю, ми всі повинні відчувати величезну гордість за те, що ми досягли, тому що ми виграли багато трофеїв і зробили багатьох людей дуже щасливими.

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Реал Мадрид виграв багато трофеїв Ліги чемпіонів, але незадоволений тим, що не здобув більше титулів Ла Ліги. Це працює в обох напрямках, але ми мали можливість виграти більше в Європі.

Моє рішення поїхати було прийняте в потрібний час. Я відчув, що я віддав все своєму клубу, але моя душа все ще там", – передає слова Іньєсти Marca.

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Нагадаємо, що центральний півзахисник завоював три кубка Ліги чемпіонів за 15 років у складі каталонців.

Теги
Андрес Іньєста Андрес Іньєста Барселона Барселона Іспанія
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