Іньєста: Барселона повинна була виграти більше трофеїв Ліги чемпіонів

Колишній капітан Барселони Андрес Іньєста висловив жаль з приводу того, що не виграв більше трофеїв Ліги чемпіонів у складі каталонців.

"Я хотів би виграти більше кубків Ліги чемпіонів, ми могли б виграти більше. Думаю, ми всі повинні відчувати величезну гордість за те, що ми досягли, тому що ми виграли багато трофеїв і зробили багатьох людей дуже щасливими.

Мессі наздогнав Іньєсту та перевершив Хаві за кількістю матчів та перемог за Барселону відповідно

Реал Мадрид виграв багато трофеїв Ліги чемпіонів, але незадоволений тим, що не здобув більше титулів Ла Ліги. Це працює в обох напрямках, але ми мали можливість виграти більше в Європі.

Моє рішення поїхати було прийняте в потрібний час. Я відчув, що я віддав все своєму клубу, але моя душа все ще там", – передає слова Іньєсти Marca.

Іньєста назвав топ-4 фаворитів Ліги чемпіонів – Реал та Ювентус поза списком

Нагадаємо, що центральний півзахисник завоював три кубка Ліги чемпіонів за 15 років у складі каталонців.