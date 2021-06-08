Лацио убедил Маурицио Сарри стать главным тренером кломанды. Стороны подписали контракт, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Соглашение о сотрудничестве рассчитано на два года с возможностью пролонгации еще на сезон. Зарплата 62-летнего специалиста составит 3 млн евро в год + бонусы. Напомним, предыдущий наставник "орлов" Симоне Индзаги возглавил Интер. Сарри около года находится без работы после своего ухода из Ювентуса.

По итогам прошлого сезона Серии А Лацио финишировал на 6-й строчке.

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