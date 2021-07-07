"Я знал, что Хакими точно продадут, но меня заверили, что команда будет конкурентоспособной. Я общаюсь с руководством ежедневно.

Интер продлил контракт с Коларовым

Мы хотим улучшить результаты в Лиге чемпионов, поскольку Интер с 2011 года не играл в 1/8 финала. Руководство очень стремилось видеть меня здесь. Я знаю, что мы будем близки с фанатами. Мы должны защитить титул. Мы – Интер, и мы сделаем все, чтобы следующим летом отпраздновать чемпионство. Пользуясь случаем, поздравляю Антонио Конте и его штаб с достигнутым результатом", – цитирует алленаторе Football Italia.

Напомним, что Индзаги-младший возглавил Интер после неожиданной отставки Конте. До этого он 5 лет тренировал римский Лацио.

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