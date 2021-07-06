Интер на своих официальных ресурсах объявил о подписании нового контракта с 35-летним Коларовым.

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Теперь соглашение Александра с "нерадзурри" рассчитано еще на один сезон – до 30 июня 2022 года. Для защитника это будет лишь вторая кампания на Джузеппе Меацца. В прошлом сезоне Коларов провел 11 поединков во всех турнирах, где отметился одним ассистом.

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