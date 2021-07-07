"Я знав, що Хакімі точно продадуть, але мене запевнили, що команда буде конкурентоздатною. Я спілкуюся з керівництвом щодня.

Інтер продовжив контракт із Коларовим

Ми хочемо покращити результати в Лізі чемпіонів, оскільки Інтер із 2011 року не грав у 1/8 фіналу. Керівництво дуже прагнуло бачити мене тут. Я знаю, що ми будемо близькі з фанатами. Ми повинні захистити титул. Ми – Інтер, і ми зробимо все, щоб наступного літа відсвяткувати чемпіонство. Користуючись цією нагодою, вітаю Антоніо Конте і його штаб із досягнутим результатом" – цитує алленаторе Football Italia.

Нагадаємо, що Індзагі-молодший очолив Інтер після несподіваної відставки Конте. До цього він 5 років тренував римський Лаціо.

Створив власний футбольний світ і відкрив зірок для збірної Італії – Земан прагне вчетверте переписати історію Фоджі