Интер расписал боевую ничью с Сампдорией
В рамках воскресной программы 3-го тура Серии А Сампдория в родных стенах удержала ничью с Интером. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".
Чемпионат Италии 2021/22, 3-й тур
Сампдория – Интер – 2:2
Голы: Йошида, 34, Ауджелло, 47 – Димарко, 18, Мартинес, 44
Кальяри – Дженоа – начало в 16:00
Специя – Удинезе – начало в 16:00
Торино – Салернитана – начало в 16:00
Милан – Лацио – начало в 19:00
Рома – Сассуоло – начало в 21:45
Воскресную игровую программу в итальянской Серии А открывал поединок Сампдория – Интер. Уже на 18-й минуте "нерадзурри" вырвались вперед – Димарко, выполняя штрафной удар, искусно закрутил в левую девятку – без шансов для голкипера. Чуть позже хозяева сравняли благодаря голу Йошиды, но под занавес тайма подопечные Симоне Индзаги снова повели в счете – отличился Мартинес.
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Сразу после перерыва генуэзцы снова сравняли счет – Берешиньски прострелил в штрафную, а Ауджелло без проблем замкнул. После этого наставник миланцев бросил в бой свежие силы, но изменить ход поединка никак не удавалось. В конце концов, больше забить гости так и не смогли, и финальный свисток зафиксировал боевую ничью 2:2.