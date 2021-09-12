В рамках воскресной программы 3-го тура Серии А Сампдория в родных стенах удержала ничью с Интером. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2021/22, 3-й тур

Сампдория – Интер – 2:2

Голы: Йошида, 34, Ауджелло, 47 – Димарко, 18, Мартинес, 44

Кальяри – Дженоа – начало в 16:00

Специя – Удинезе – начало в 16:00

Торино – Салернитана – начало в 16:00

Милан – Лацио – начало в 19:00

Рома – Сассуоло – начало в 21:45

Воскресную игровую программу в итальянской Серии А открывал поединок Сампдория – Интер. Уже на 18-й минуте "нерадзурри" вырвались вперед – Димарко, выполняя штрафной удар, искусно закрутил в левую девятку – без шансов для голкипера. Чуть позже хозяева сравняли благодаря голу Йошиды, но под занавес тайма подопечные Симоне Индзаги снова повели в счете – отличился Мартинес.

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Сразу после перерыва генуэзцы снова сравняли счет – Берешиньски прострелил в штрафную, а Ауджелло без проблем замкнул. После этого наставник миланцев бросил в бой свежие силы, но изменить ход поединка никак не удавалось. В конце концов, больше забить гости так и не смогли, и финальный свисток зафиксировал боевую ничью 2:2.

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