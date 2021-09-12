Интер сенсационно расписал ничью с Сампдорией (2:2) в 3-м туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.

Открыл счет в матче Димарко, шедеврально исполнив штрафной удар и попав в самую девятку. Сампдория отыгрались благодаря корнеру, но еще до перерыва Интер вернул преимущество усилиями Мартинеса, который красиво пробил слета.

Интер расписал боевую ничью с Сампдорией

Вторая 45-минутка, в отличие от первой, подарила только один забитый мяч – Ауджелло прекрасно поймал мяч и невероятно расстрелял Хандановича. Финальный свисток зафиксировал боевую ничью, которая временно вывела Интер на второе место с семью очками. Сампдория же имеет в своем активе лишь 2 пункта.