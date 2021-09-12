Парад шедевров в видеообзоре матча Сампдория – Интер – 2:2
17:37 - Читати українською
Интер сенсационно расписал ничью с Сампдорией (2:2) в 3-м туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.
34’ Майя Йошида
47’ Томмазо Ауджелло
Федерико Димарко 18’
Лаутаро Мартинес 44’
18’ Федерико Димарко
34’ Майя Йошида
44’ Лаутаро Мартинес
47’ Томмазо Ауджелло
Открыл счет в матче Димарко, шедеврально исполнив штрафной удар и попав в самую девятку. Сампдория отыгрались благодаря корнеру, но еще до перерыва Интер вернул преимущество усилиями Мартинеса, который красиво пробил слета.
Интер расписал боевую ничью с Сампдорией
Вторая 45-минутка, в отличие от первой, подарила только один забитый мяч – Ауджелло прекрасно поймал мяч и невероятно расстрелял Хандановича. Финальный свисток зафиксировал боевую ничью, которая временно вывела Интер на второе место с семью очками. Сампдория же имеет в своем активе лишь 2 пункта.
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