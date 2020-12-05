Нападающий Лацио Чиро Иммобиле помог своей команде обыграть Специю в рамках 10-го тура Серии А.

Капитан "орлов" открыл счет на 15-й минуте, воспользовавшись пасом Милинковича-Савича. Позже серб ударом со штрафного увеличит преимущество Лацио. Специя ответила во втором тайме классным голом Нзола.

Лацио одержал тяжелую победу над Специей

Добавим, что Иммобиле продолжает демонстрировать впечатляющие результаты. Чиро забивает как минимум один гол уже в пятом матче подряд. До этогоу форвард не играл из-за коронавируса.

Кроме того, Специя стала 30-й командой, которой Иммобиле забил в рамках Серии А. Также этот мяч позволил Чиро догнать Винченцо Монтеллу в списке бомбаририв чемпионата за всю историю – у обоих пока по 141 голу (34 место).