Капітан "орлів" відкрив рахунок на 15-й хвилині, скориставшись пасом Мілінковіча-Савіча. Згодом серб ударом зі штрафного збільший перевагу Лаціо. Спеція відповіла у другому таймі класним голом Нзола.

Лаціо здобув важку перемогу над Спецією

Додамо, що Іммобіле продовжує демонструвати вражаючі результати. Чіро забиває щонайменше один гол вже в п'ятому матчі поспіль. До цього форвард не грав через коронавірус. Окрім того, Спеція стала 30-ю командою, якій Іммобіле забив у рамках Серії А. Також цей м'яч дозволив Чіро наздогнати Вінченцо Монтеллу в списку бомбарирів чемпіонату за всю історію – у обох наразі по 141 голу (34 місце).