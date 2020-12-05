В рамках субботней программы 10-го тура Серии А Специя в родных стенах уступила Лацио. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2020/21, 10-й тур

Специя – Лацио – 1:2

Голы: Нзола, 64 – Иммобиле, 15, Милинкович-Савич, 33

Ювентус – Торино – начало в 19:00

Интер – Болонья – начало в 21:45

Лацио на выезде встречался со Специей. Еще в первом тайме "орлы" обеспечили себе комфортное преимущество в счете. На 15-й Иммобиле реализовал выход один на один с голкипером, а чуть позже, на 33-й, Милинкович-Савич со штрафного удара перебросил стенку – вратарю оставалось только провести мяч взглядом.

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Во втором тайме хозяевам удалось отквитать один гол – Нзола из пределов штрафной выстрелил в левую девятку. Это вдохновило игроков Специи и до конца матча они отчаянно пытались сравнять счет, но больше забить не смогли. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу Лацио – 1:2.

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