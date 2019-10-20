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Иммобиле сконфузился, празднуя гол в ворота команды Малиновского – курьез дня

15:33 29 Читати українською
Иммобиле сконфузился, празднуя гол в ворота команды Малиновского – курьез дня
Чиро Иммобиле/ Фото ФК Лацио

Никто не сомневается в бомбардирских навыках Чиро Иммобиле, но с празднованием голов еще надо поработать.

69’ Чиро Иммобиле
70’ Карлос Хоакин Корреа
90+3’ Чиро Иммобиле
 
Луис Муриэль 23’
Луис Муриэль 28’
Алехандро Папу Гомес 37’
23’ Луис Муриэль
28’ Луис Муриэль
37’ Алехандро Папу Гомес
69’ Чиро Иммобиле
70’ Карлос Хоакин Корреа
90+3’ Чиро Иммобиле

В рамках 8-го тура Серии А Лацио сумел вырвать ничью в Аталанты, проигрывая после первого тайма со счетом 0:3.

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Решающий мяч на 90+3 минуте забил форвард Лацио Иммобиле. Отпраздновать камбэк игрок решил сняв футболку, но что-то пошло не так. Игрок запутался в экипировке и упал на газон. Хорошо, что за такие фиаско голы не отменяют.

В текущем сезоне Серии А Иммобиле провел 8 матчей, в которых отметился 9-ю голам и тремя ассистами.

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Италия Чиро Иммобиле Чиро Иммобиле Лацио Лацио футбольные курьёзы Видеоновости Лацио - Аталанта
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