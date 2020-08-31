Лучший бомбардир Серии А 2019/20 Чиро Иммобиле надолго связал свое будущее с Лацио.

"Чиро подписал новый контракт сроком до 2025 года", – официальный сайт римского клуба приводит слова директора по связям с общественностью Стефано Де Мартино.

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Лацио приобрел Иммобиле у Севильи четыре года назад за почти 10 млн евро. За это время форвард стал настоящим лидером "орлов", дослужившись до повязки капитана. Сезон 2019/20 сложился для 30-летнего Чиро просто роскошно – он забил 36 голов в Серии А, повторил рекорд чемпионата и получил "Золотую бутсу", как лучший бомбардир Европы.

Напомним, Лацио занял четвертую строчку Серии А и гарантировал себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов.

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