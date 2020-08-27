Знаменитый голкипер Пепе Рейна в очередной раз сменил клуб – на этот раз испанец присоединился к римскому Лацио.

Рейна досрочно разорвал контракт с Миланом и присоединился к Лацио на правах свободного агента, сообщает официальный сайт "орлов".

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Отметим, что знаменитый вратарь мог наконец-то вернуться на родину, но в итоге выбрал римский клуб вместо Валенсии.

К слову, последние полгода Рейна провел в составе Астон Виллы, сыграл 12 матчей за "вилланов", в которых пропустил 20 голов.

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