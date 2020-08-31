Іммобіле офіційно продовжив контракт з Лаціо
Найкращий бомбардир Серії А 2019/20 Чіро Іммобіле надовго пов'язав своє майбутнє з Лаціо.
"Чіро підписав новий контракт терміном до 2025 року", – офіційний сайт римського клубу наводить слова директора із зв'язків з громадськістю Стефано Де Мартіно.
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Лаціо придбав Іммобіле у Севільї чотири роки тому за майже 10 млн євро. За це час форвард став справжнім лідером "орлів", дослужившись до пов'язки капітана. Сезон 2019/20 склався для 30-річного Чіро просто розкішно – він забив 36 голів у Серії А, повторив рекорд чемпіонату та здобув "Золотий бутс", як найкращий бомбардир Європи.
Нагадаємо, Лаціо посів четверту сходинку Серії А і гарантував собі участь в груповому етапі Ліги чемпіонів.
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