"Чіро підписав новий контракт терміном до 2025 року", – офіційний сайт римського клубу наводить слова директора із зв'язків з громадськістю Стефано Де Мартіно.

Лаціо офіційно оголосив про трансфер Рейни

Лаціо придбав Іммобіле у Севільї чотири роки тому за майже 10 млн євро. За це час форвард став справжнім лідером "орлів", дослужившись до пов'язки капітана. Сезон 2019/20 склався для 30-річного Чіро просто розкішно – він забив 36 голів у Серії А, повторив рекорд чемпіонату та здобув "Золотий бутс", як найкращий бомбардир Європи.

Нагадаємо, Лаціо посів четверту сходинку Серії А і гарантував собі участь в груповому етапі Ліги чемпіонів.

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