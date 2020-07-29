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Иммобиле обогнал Левандовски в борьбе за "Золотую бутсу" – Месси замыкает список топ-5

29 июля 23:13 - Читати українською
Иммобиле обогнал Левандовски в борьбе за "Золотую бутсу" – Месси замыкает список топ-5
Чиро Иммобиле / ФК Лацио

Форвард Баварии Роберт Левандовски потерял возможность стать лучшим бомбардиром Европы.

17’ Карлос Хоакин Корреа
83’ Чиро Иммобиле
 
17’ Карлос Хоакин Корреа
83’ Чиро Иммобиле

В рамках 37-го тура Серии А Лацио в родных стенах обыграл Брешию (2:0), а один из голов забил Иммобиле.

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Таким образом 30-летний итальянец сейчас лидирует в рейтинге лучших бомбрадирив Европы, нанеся 35 точных ударов в нынешнем сезоне Серии А (70 очков). Учитывая, что Бундеслига уже завершила розыгрыш, то главный нападающий мюнхенцев и ближайший преследователь Чиро – Роберт Левандовски, больше не претендует на "Золотую бутсу".

Рейтинг топ-5 лучших бомбардиров Европы:

1. Чиро Иммобиле (Лацио) – 35 мячей (70 очков)
2. Роберт Левандовски (Бавария) – 34 (68)
3. Криштиану Роналду (Ювентус) – 31 (62)
4. Тимо Вернер (РБ Лейпциг) – 28 (56)
5. Лионель Месси (Барселона) – 25 (50)

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