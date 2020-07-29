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Іммобіле обігнав Лєвандовскі у боротьбі за "Золотий бутс" – Мессі замикає список топ-5

29 липня 23:09 - Читать на русском
Іммобіле обігнав Лєвандовскі у боротьбі за "Золотий бутс" – Мессі замикає список топ-5
Чіро Іммобіле / ФК Лаціо

Форвард Баварії Роберт Лєвандовскі втратив можливість стати найкращим бомбардиром Європи.

17’ Карлос Хоакін Корреа
83’ Чіро Іммобіле
 
17’ Карлос Хоакін Корреа
83’ Чіро Іммобіле

У рамках 37-го туру Серії А Лаціо у рідних стінах обіграв Брешію (2:0), а один з голів забив Чіро Іммобіле.

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Таким чином 30-річний італієць зараз лідирує у рейтингу найкращих бомбрадирів Європи, завдавши 35 влучних ударів у нинішньому сезоні Серії А (70 очок). Враховуючи, що Бундесліга уже завершила розіграш, то головний нападник мюнхенців і найближчий переслідувач Чіро – Роберт Лєвандовскі, більше не претендує на "Золотий бутс".

Рейтинг топ-5 найкращих бомбардирів Європи:

1. Чіро Іммобіле (Лаціо) – 35 м'ячів (70 очок)
2. Роберт Лєвандовскі (Баварія) – 34 (68)
3. Кріштіану Роналду (Ювентус) – 31 (62)
4. Тімо Вернер (РБ Лейпциг) – 28 (56)
5. Ліонель Мессі (Барселона) – 25 (50)

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Теги
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