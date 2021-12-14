"На тот момент, когда я был в команде, любимчиками Луческу были Жадсон, Матузалем, Брандау тот же. Им было много позволено, что нельзя было делать. Кто-то нес наказание, а кому-то это сходило с рук. Конечно, это влияло на атмосферу в команде. Были ситуации с нарушением режима. Когда Брандау только пришел в команду, он был один бразилец, то был "тише воды, ниже травы".

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А когда их стало много, такая колония появилась... Брандау был таким наглым человеком. Они ни с кем не считались, им все было по барабану. Мы не проводили время с ними. Я хорошо дружил с Левандовским, Хюбшманом, тем же Алексеем Гаем. Мы с ними по менталитету были похожи. У нас не было сплоченного коллектива. На поле мы понимали друг друга, но только тренировка закончилась – все по норам, у каждого свои задания", – поделился Воробей в программе В Десятку.

Напомним, Андрей выступал за Шахтер с 1997 по 2007 годы. За это время экс-форвард сборной Украины провел за "горняков" 206 матчей, в которых забил 47 голов и отдал 4 ассиста.

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