"На той момент, коли я був у команді, улюбленцями Луческу були Жадсон, Матузалем, Брандау той же. Їм було багато дозволено, що не можна було робити. Хтось ніс покарання, а комусь це сходило з рук. Звичайно, це впливало на атмосферу в команді. Були ситуації із порушенням режиму. Коли Брандау тільки-но прийшов у команду, він був один бразилець, то був "тихіший від води, нижчий від трави".

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А коли їх стало багато, така колонія з'явилася... Брандау був такою нахабною людиною. Вони ні з ким не рахувались, їм все було по барабану. Ми не проводили час із ними. Я добре дружив із Лєвандовскі, Хюбшманом, тим же Олексієм Гаєм. Ми з ними за менталітетом були схожими. Ми не мали згуртованого колективу. На полі ми розуміли одне одного, але тільки тренування закінчилося – всі по норах, у кожного свої завдання", – поділився Воробей у програмі В Десятку.

Нагадаємо, Андрій виступав за Шахтар з 1997 по 2007 роки. За цей час екс-форвард збірної України провів за "гірників" 206 матчів, у яких забив 47 голів та віддав 4 асисти.

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