Бернар Казони, который руководил клубом из Националь, отстранили от должности из-за скандального поведения. Об этом сообщает L'Équipe.

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Как сообщает французское издание, один из футболистов в интервью France Bleu заявил: "Мы выполняли упражнение, где две команды соревнуются пять на пять. Моя команда полностью состояла из чернокожих игроков. Там, якобы в шутливом тоне, тренер говорит: "Им манишки не нужны, они и так черные". Меня это шокировало".

После матча Орлеана с Шатору Казони заявил о своих футболистах: "Они не глупее, чем жители Магриба" (регион Северной Африки, включающий Алжир, Ливию, Мавританию, Марокко и Тунис).

"Это было сказано для того, чтобы дать игрокам понять, что они такие же умные, как магрибинцы. Я проработал там шесть лет, а вы считаете, что я расист", – объяснил свое высказывание Казони.

Кроме того, по словам бывшего игрока Орлеана, тренер просил, чтобы в его команде было больше белых игроков. Сам Казони такие обвинения отвергает.

Прокуратура Орлеана начала предварительное расследование по поводу высказываний наставника.

Напомним, что в несколько месяцев назад экс-тренера ПСЖ Кристофа Гальтье также обвинили в расистских высказываниях, когда он работал с Ниццей.

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