Бернар Казоні, який керував клубом з Національ, відсторонили від посади через скандальну поведінку. Про це повідомляє L'Équipe.

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Як інформує французьке видання, один з футболістів в інтерв'ю France Bleu заявив: "Ми виконували вправу, де дві команди змагаються п'ять на п'ять. Моя команда повністю складалася з чорношкірих гравців. Там, нібито в жартівливому тоні, тренер каже: "Їм манішки не потрібні, вони й так чорні". Мене це шокувало".

Після матчу Орлеана з Шатору Казоні заявив про своїх футболістів: "Вони не дурніші, ніж жителі Магрибу" (регіон Північної Африки, що включає Алжир, Лівію, Мавританію, Марокко та Туніс).

"Це було сказано для того, щоб дати гравцям зрозуміти, що вони такі ж розумні, як магрибінці. Я пропрацював там шість років, а ви вважаєте, що я расист", – пояснив свій вислів Казоні.

Крім того, за словами колишнього гравця Орлеана, тренер просив, щоб у його команді було більше білих гравців. Сам Казоні такі звинувачення відкидає.

Прокуратура Орлеана розпочала попереднє розслідування з приводу висловлювань наставника.

Нагадаємо, що в кілька місяців тому екс-тренера ПСЖ Крістофа Гальтьє також звинуватили в расистських висловлюваннях, коли він працював з Ніццою.

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