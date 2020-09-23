"На кожну передсезонну підготовку він брав з собою стару газету, приносив її нам. Луческу відкривав її і говорив: "Послухайте, ви повинні наслідувати мене! Я був генієм з лівою ногою".

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Луческу – людина старої школи, і він до цих пір зберіг чимало особливостей. Одна з них полягає в тому, що він віддає перевагу бавовняним футболкам. Він був проти будь-якої нової і найбільш технологічної футболки. Коли до нас надходила оновлене ​​спортивне екіпірування, то він завжди говорив: "Ні, це не підходить, мені таке не подобається. Я замовлю собі з бавовни".

Пам'ятаю, як колись він подивився на наші шипи і сказав, що вони нікуди не годяться. Луческу подобалося навіть вибирати розмір шипів на бутсах гравців. Він любив високі шипи, просто гігантські. І коли ви тільки думали, що вони великі, він завжди дивився, і говорив, що шипи повинні бути ще більші.

Я також пам'ятаю, що у Луческу була репутація не дуже хорошого водія, так би мовити. Був час, коли він навіть врізався в трамвай, коли повертав через трамвайні колії в Румунії", – цитує Ілсінью ESPN.

Нагадаємо, влітку українську футбольну спільноту шокувала новина про призначення Мірчі Луческу головним тренером Динамо.

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