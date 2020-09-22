"Я, если честно, подофигел от этой ситуации. Реально. Потому что не понимал, как так? Столько лет отдать Шахтеру и перейти к прямому конкуренту. Я не понимаю этого решения.

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Решение руководства Динамо? Я так думаю, им главное – чтобы Мирча принес команде пользу в плане результатов. Мнение болельщиков? Думаю, должно учитываться обязательно. И болельщиков, и футболистов. Мнение всех.

Трудно сказать, получится ли у Луческу в Динамо. Его сколько в Украине не было. И возраст тоже. Различные факторы могут влиять на это. Не знаю. Все покажет время", – сказал Бутко в программе "РестоVратор".

Напомним, Луческу возглавил Динамо в июле 2020 года, шокировав своим приходом украинское футбольное сообщество – румынский специалист до этого в течение 12 лет работал в донецком Шахтере, сделав "горняков" принципиальным суперников киевлян.

Бутко прошлый сезон провел в чемпионате Польши – за Лех он провел 12 матчей во всех турнирах и отметился одним ассистом.

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