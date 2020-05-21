Иличич превратился из бабушки в профессора, – Гасперини раскрыл секрет партнера Малиновского

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини рассказал о двух лидерах своей команды – Папу Гомесе и Йосипе Иличиче.

"Папу – экстраординарный игрок, который не реализовал свой потенциал, потому что никогда упорно не тренировался. Когда он начал работать лучше – превратился в одного из лучших футболистов Европы. Гомес потерял много времени, ведь тренировки делают тебя чемпионом. Он мог достичь большего.

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С Иличичем такая же история. Мы раньше называли его "бабушка Йосип", потому что он просто очень любезно ко всем относился. Нужно было убедить его прилагать больше усилий на тренировках. Йосип никак не мог сделать этот психологический шаг.

Впрочем, как только он изменил свое мышление – мы сразу прекратили называть его бабушкой. Теперь Иличич у нас "профессор". До него дошло, что каждая тренировка – это весело. Благодаря такому осознанию он возродился. 5 голов в этой Лиге чемпионов – впечатляющее достижение", – сказал Джан Пьеро Гасперини в интервью The Guardian.

В текущем сезоне Иличич превратился из одного из лучших игроков Серии А и еще поправил результативность – 21 гол в 29 матчах во всех турнирах. В том числе и покер в ворота Валенсии в плей-офф Лиги чемпионов.

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