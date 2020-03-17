Відмовити Динамо, щоб увійти в історію Ліги чемпіонів – важкий шлях Йосіпа Ілічіча, який двічі ледь не завершив кар'єру

"Футбол 24" розповідає про Йосіпа Ілічіча – головну зірку Аталанти, який увійшов в історію ЛЧ та став ключовим фактором сенсаційного прориву команди Руслана Маліновського до топ-8 найкращих команд Європи.

Минулого тижня Йосіп Ілічіч став героєм футбольної Європи – 4 голи словенця на Местальї не лише допомогли Аталанті обіграти Валенсію та вийти у чвертьфінал Ліги чемпіонів вже у дебютному розіграші. 32-річний Ілічіч став першим гравцем, який відзначився покером у виїзному матчі ЛЧ. Крім того, він повторив досягнення Андрія Шевченка, яке трималося майже 15 років – чинний наставник збірної України з листопада 2005-го залишався останнім футболістом, який забивав за італійську команду 4 голи в одному поєдинку найпрестижнішого клубного турніру Європи.

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Ілічіч після того поєдинку забрав м'яч, але не залишив його собі – словенець відвідав одну з лікарень Бергамо та зробив подарунок персоналу закладу, де рятують хворих на коронавірус. "На знак подяки та прихильності до того, що лікарі, медсестри та всі ті, хто бореться з проклятим вірусом, який засмучує наше життя", – сказав словенський півзахисник.

Шлях Ілічіча до піку кар'єри дуже нагадує дорогу Аталанти до чвертьфіналу ЛЧ 2019/20 – важкий старт, практично повне списання та яскраве відродження у стилі Фенікса. Ще 2 роки тому словенець серйозно боявся смерті, а зараз разом зі своєю командою запалює в Італії та Європі.

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Майбутній рекордсмен ЛЧ народився 29 січня 1988 року у Прієдорі – невеличкому містечку колишньої Югославії (нині – територія Боснії та Герцеговини). Менше, ніж за за рік, сім'я зазнала важкої втрати – батько Ілічіча передчасно пішов із життя. Його дружина Ана, тікаючи від війни, разом із синами Йосіпом та Ігорем емігрувала до Словенії. Біографія цієї жінки – це історія важкого та тернистого життя, наповненого наполегливою працею та піклуванням про двох синів, які рано втратили батька.

Вже у дитинстві Йосіп не уявляв свого життя без футболу, ганяючи м'яча у компанії таких же простих дітлахів. "Саме на вулиці я багато чому навчився. На щастя, у мене не було часу на різноманітні дурниці, позаяк думав виключно про м'яч. Я цілими днями грав з хлопцями, які були старшими за мене на кілька років. Вони мене багато чому навчили, адже у той час я зовсім не вирізнявся талантом", – розповідав Ілічіч про свої перші кроки у футболі.

Мама зрозуміла захоплення сина і записала його у футбольну школу Тріглав із містечка Крань. Першим професіональним клубом майбутньої зірки стала скромна Боніфіка, за яку він дебютував у 2007 році. Втім, вже за рік юний Ілічіч перейшов у Інтерблок, кольори якого захищав до 2010-го. Саме у складі Інтерблока Ілічіч виграв свої єдині командні трофеї – Кубок та Суперкубок Словенії, але той період сам футболіст досі вважає одним із найгірших у своїй кар'єрі. На нього не надто розраховували, вважаючи занадто худим. Влітку 2010-го Йосіп, повністю розчарувавшись у футболі, навіть розпочав пошуки звичайної роботи, хоча йому виповнилося лише 22 роки.

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Все змінив телефонний дзвінок Златко Заховіча. Один із найкращих футболістів за всю історію Словенії у той час працював спортивним директором Марібора, у який і покликав Йосіпа. Той одразу відгукнувся на запрошення легенди, і, як виявилося, не прогадав – рішення перейти в Марібор виявилося доленосним. Сума трансферу склала менше 100 тисяч євро, але у команді Ілічіч провів лише 2 місяці – він допоміг словенцям пройти Хіберніан у Лізі Європи та забив гол у ворота Палермо. У сицилійському клубі були настільки вражені молодим хавбеком, що буквально після матчу узгодили його перехід за більш ніж 2 млн євро. Відмінний бізнес для Марібора!

У Палермо Йосіп став своїм практично одразу. Вже у першому ж сезоні він забивав у ворота грандів – від гармати словенця страждали Інтер, Ювентус, Рома та Фіорентина. Влітку 2011-го Ілічіч отримав новий контракт від клубу, а в сезоні 2012/13 вперше перетнувся з Джан П'єро Гасперіні, який став одним із багатьох тренерів Палермо епохи Мауріціо Дзампаріні.

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На Сицилії під керівництвом свого теперішнього тренера словенець провів неповний сезон, після чого доля через декілька років возз'єднала їх вже у Бергамо. Саме в епоху Гасперіні Ілічіч став справжнім героєм місцевих тіфозі – він забив переможний гол в сицилійському дербі у ворота Катанії. Загалом протягом 3-х сезонів на Ренцо Барбера Йосіп став фіналістом Кубка Італії та пограв з чималою кількістю відомих гравців – серед них були Федеріко Бальдзаретті, Хав'єр Пасторе, Фабріціо Мікколі та Пауло Дибала. Класна ж була банда!

Влітку 2013-го Палермо після вильоту в Серію B продав Ілічіча у Фіорентину за 9 млн євро. Хоча ще до того словенець цілком міг опинитися у київському Динамо, яке зробило сицилійцям пропозицію щодо трансферу таланта. "Дійсно, відмовитися від подібних пропозицій доволі важко, але гроші ніколи не були пріоритетом для Йосіпа. Його мета – залишитися в Італії, навіть якщо Палермо вирішить його продати", – розповідав агент словенця. Окрім Динамо, хавбеком у тому ж 2012 році активно цікавився і російський Зеніт. Що ж, переходом у Фіорентину Ілічіч підтвердив свої слова про бажання закріпитися в Італії, відмовивши перед тим як киянам, так і росіянам.

У складі "фіалок" півзахисник провів 4 сезони, в одному з яких разом з Маріо Гомесом став найкращим бомбардиром команди з 10-ма забитими м'ячами. Втім, у Флоренції Ілічіч так і не зумів стати справжнім лідером команди, хоча й забив майже 3 десятка голів у 105-ти поєдинках. Доходило навіть до того, що фанати натякали Йосіпу на неповну самовіддачу на полі. У підсумку влітку 2017 року за менш ніж 6 млн євро Ілічіч опинився в Аталанті, яку вже тренував Джан П'єро Гасперіні...

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Саме в Аталанті Йосіп вийшов на пік своєї кар'єри. 15 голів та 10 асистів вже у дебютному сезоні – такій результативності словенця неабияк посприяв тренер, який перемістив його ближче до воріт суперників, по суті, на позицію відтягнутого форварда. В сезоні 2018/19 справи пішли дещо гірше, але Аталанта вперше у своїй історії завоювала путівку до групового етапу Ліги чемпіонів!

Цікаво, що у 2018 році словенець знову серйозно роздумував над завершенням кар'єри – у міжсезоння йому діагностували важку форму захворювання лімфовузлів, яка дала ускладнення на щелепу. Ілічіча госпіталізували та заборонили будь-яку фізичну активність, а протягом наступних двох місяців він був змушений вживати антибіотики. На щастя, хвороба все ж відступила.

"Той період став справжнім пеклом для мене. Я навіть не слідкував за результатами Аталанти. Я реально боявся, що більше не зможу вийти на поле. Також мене лякала імовірність померти уві сні, як це сталося кілька місяців тому з Давіде Асторі. Були дні, коли мені було страшно засинати, позаяк я боявся більше не прокинутися. Саме тоді я усвідомив, що футбол – далеко не найголовніша річ у житті", – зізнавався Ілічіч, який 2 сезони провів у складі Фіорентини пліч-о-пліч з передчасно померлим капітаном "фіалок".

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До слова, якраз того ж літа словенець був близьким до переходу в Інтер, який практично узгодив з Аталантою трансфер атакувального хавбека. Йосіп вже повинен був пройти медобстеження у Мілані, але угода зірвалася буквально в останній момент.

Що було далі – знають всі. У поточному розіграші Серії А Ілічіч, Маліновський та компанія знову борються за топ-4, а у Лізі чемпіонів вийшли вже до чвертьфіналу – на відміну від того ж Ліверпуля. Сезон 2019/20 вже став найкращим в кар'єрі Ілічіча – 21 гол та 9 асистів. Фантастичну ліву ногу словенця бояться всі, а інколи йому вдаються насправді розкішні удари – чого вартий, наприклад, цей постріл з центра поля у ворота Торіно!

Ілічіч цілком міг виступати за збірні Боснії та Герцеговини чи навіть Хорватії (батько Йосіпа мав хорватське походження), але без роздумів обрав Словенію, за яку дебютував у 2010 році. "Я прожив у Словенії все життя, тому мій вибір був очевидним. Натомість Боснія з футбольної точки зору нічого мені не дала, адже я прожив там лише рік. Для мене існувала виключно Словенія", – заявляв згодом сам гравець, який наразі провів за націонаьну команду 65 матчів та забив 9 голів. У великих турнірах (Євро, ЧС) участі не брав.

До слова, він добре пам'ятає збірну України – саме "синьо-жовті" не дали Словенії вийти на Євро-2016, перегравши балканців у стикових матчах. Йосіп грав у обох матчах – як на Арені Львів, так і в Маріборі, але не зумів допомогти своїй збірній пройти команду Фоменка (3:1 за сумою двох матчів). Цікаво, що в обох поєдинках з лави запасних словенців за перипетіями на полі спостерігав майбутній динамівець Беньямін Вербіч...

Що стосується особистого життя лідера Аталанти, то з цим у Йосіпа повний порядок. Дружиною Ілічіча є Тіна Половіна – також словенка, яка свого часу займалася легкою атлетикою. Вони побралися більше 10-ти років тому та виховують двох дітей – Софію (2016 р.н) та Вікторію (2018).

"Зараз я багато чого переосмислив. Ціную кожну мить, проведену з рідними – дружиною, доньками, братом та мамою. Життя надто коротке, тому потрібно цінувати тих людей, яких любиш. Я б дуже хотів поділитися своїми успіхами з батьком, але життя вирішило інакше. Я люблю свою роботу на футбольному полі, але після того мчу додому, щоб побути поруч із сім'єю", – ці слова Ілічіча підтверджують справжню ідилію в родині словенця. Ідилію, якої йому так бракувало у важкому дитинстві.