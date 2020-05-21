Ілічіч перетворився з бабусі на професора, – Гасперіні розкрив секрет партнера Маліновського

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні розповів про двох лідерів своєї команди – Папу Гомеса та Йосіпа Ілічіча.

"Папу – екстраординарний гравець, який не реалізував свій потенціал, бо ніколи наполегливо не тренувався. Коли він почав працювати краще – перетворився в одного з найкращих футболістів Європи. Гомес змарнував багато часу, адже тренування роблять тебе чемпіоном. Він міг досягти більшого.

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З Ілічічем така ж історія. Ми раніше називали його "бабуся Йосіп", бо він просто дуже люб'язно до всіх ставився. Потрібно було переконати його докладати більше зусиль на тренуваннях. Йосіп ніяк не міг зробити цей психологічний крок.

Втім, як тільки він змінив своє мислення – ми відразу припинили називати його бабусею. Тепер Ілічіч у нас "професор". До нього дійшло, що кожне тренування – це весело. Завдяки такому усвідомленню він відродився. 5 голів у цій Лізі чемпіонів – вражаюче досягнення", – сказав Джан П'єро Гасперіні в інтерв'ю The Guardian.

У поточному сезоні Ілічіч перетворився з одного з найкращих гравців Серії А та ще й поправив результативність – 21 гол у 29 матчах у всіх турнірах. Зокрема й покер у ворота Валенсії в плей-офф Ліги чемпіонів.

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