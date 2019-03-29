Ильичевец – Горняк-Спорт: трое футболистов могут получить пожизненную дисквалификацию, Севидов – 5 лет, – СМИ

КДК ФФУ вынес решение по скандальному матчу Ильичевец – Горняк-Спорт.

Двое футболистов, которые на тот момент выступали за Горняк-Спорт, могут получить пожизненную дисквалификацию. Это Максим Марусич и Сергей Геращенков.

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Кроме того, аналогичное наказание может получить Руслан Кисиль, который тогда защищал цвета Ильичевца. Олександру Севидову, который тренировал мариупольский клуб, грозит 5 лет дисквалификации, сообщает Sportarena.

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Напомним, поединок Ильичевец – Горняк-Спорт состоялся 14 ноября 2016 года. Глава Комитета этики и честной игры ФФУ Франческо Баранка назвал этот матч договорным.