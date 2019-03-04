Поворознюк ведет борьбу с договорными матчами – сюжет Профутбола

Программа Профутбол сняла новый сюжет о борьбе с договорными матчами. На этот раз героем стал президент Ингульца Александр Поворознюк.

Александр Поворознюк стал героем сюжета программы Профутбол, посвященного борьбе с договорными матчами. Президент Ингульца был новой "мишенью" организаторов нечестных поединков.

Денисов: В договорных матчах замешаны практически все арбитры Первой и Второй лиг

В сюжете рассказывается, как преступники высылают на матчи своих "скаутов", которые оценивают возможность подкупить тех или иных лиц. Поворознюк моментально нивелировал шансы шпиона и спарринг против Горняка был "чистым".

Также предприниматель заявил, что будет прилагать все усилия для борьбы с фиксированными результатами.